ВС Турции за 36 часов уничтожили 500 объектов РКК на севере Ирака

Вооруженные силы Турции в рамках продолжающейся операции Pençe-Kaplan на севере Ирака за 36 часов нанесли удары по 500 объектам террористов РКК на севере Ирака. Удары наносились самолетами F-16 , САУ «Шторм», ракетно-зенитными установками и ударными БПЛА, сообщает Агентство Анадолу.

Министр национальной обороны Хулуси Акар наблюдает за ходом антитеррористической операции из штаба сухопутных сил ВС Турции.

Решение о проведении операции Pençe-Kaplan было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.

На первом этапе операции уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы. После нанесения авиаударов, была совершена высадка десанта спецназа в определенные секторы зоны операции Pençe-Kaplan.