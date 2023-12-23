Министерство национальной обороны Турции сообщает, что 6 военнослужащих ВС Турции погибли в результате нападения сепаратистской террористической организации на севере Ирака.

В заявлении министерства говорится следующее:

«Сегодня в результате нападения членов сепаратистской террористической организации на севере Ирака погибли 6 наших боевых товарища. В регионе продолжается операция против сепаратистской террористической организации. В ответ на гнусное нападение террористов были нанесены внезапные воздушные удары по выявленным целям и направлениям отхода террористов. 7 террориста были нейтрализованы».

В заявлении выражается соболезнования семьям погибших, турецким Вооруженным Силам и турецкому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым бойцам.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

«Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершенного 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака.

Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас.

Да упокоит Всевышний души героических турецких военнослужащих, ставших шехидами в результате этого происшествия, разделяем скорбь их родных и выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!», — говорится в тексте соболезнования.