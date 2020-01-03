ВС США привели в повышенную боеготовность после гибели Сулеймани

Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов шиитского ополчения. Среди погибших был замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.(РИА Новости)
| 2020-01-03T08:13:06+00:00 3 января 2020, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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