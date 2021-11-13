Начиная с полудня 13 ноября подразделения ВС Армении с территории населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района, используя стрелковое оружие различного калибра, снайперские винтовки и гранатометы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации со стороны противника, в настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка находятся под контролем наших подразделений», — добавили в оборонном ведомстве Азербайджана.