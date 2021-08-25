Вооруженные подразделения Армении попытались устроить поджог в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР), сообщает Минобороны Азербайджана.

Враг различными способами пытается поджечь нейтральные территории между позициями и наши посевные площади.

Наши солдаты потушили пожары на нашей территории.

Наши войска решительно пресекают вражеские провокации.

Подчеркивается, что оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Отдельной общевойсковой армии и любая провокация армянских вандалов решительно пресекается.