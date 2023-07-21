Союз журналистов Азербайджана (СЖА) провел мероприятие по случаю 148-летия Национальной прессы. В этом году премией имени Гасан бека Зардаби были удостоены 5 человек, сообщает #.
Награду имени величайшего азербайджанского просветителя получили:
Тамам Баятлы (компания «ВР») за деятельность по налаживанию связей с общественностью и прессой, Парване Надиргызы (Общественное радио) за программу «Can Azerbaijan», пропагандирующую культуру, историю и музыку Азербайджана, Анар Юсифоглу (Общественное телевидение) за заслуги в развитии тележурналистики, Эльшад Эйвазли (Modern.az) за заслуги в развитии электронных СМИ, Сархан Джарчи (журнал “Carçı Exspress”) за исследования по истории АДР.
Награду победителям вручили председатель СЖА, руководитель газеты «Айна-Зеркало» Эльчин Шихли, заслуженный журналист, профессор Гулу Магеррамли, глава Союза журналистов «Ени Несил» и «Пресс-клуб» Ариф Алиев.
В свою очередь, представители СМИ поблагодарили Союз журналистов Азербайджана.
В своих выступлениях журналисты отметили, что счастливы получить такую награду, так как премия имени Гасан бека Зардаби является одной из важнейших наград, учрежденных для журналистов.
Следует отметить, что премия «Зардаби» была учреждена в конце 1990-х годов по инициативе покойного журналиста Гаджи Гаджиева, тогдашнего председателя Союза журналистов Азербайджана. Лауреатов выбирает Союз журналистов Азербайджана в канун Дня журналистики Азербайджана. Основной целью учреждения данной премии является продолжение образовательных традиций азербайджанской печати, заложенных Гасан-беком Зардаби в 1875 году, неустанная борьба за формирование свободной, демократической и профессиональной печати, поощрение ответственности и объективности журналистов.