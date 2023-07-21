Союз журналистов Азербайджана (СЖА) провел мероприятие по случаю 148-летия Национальной прессы. В этом году премией имени Гасан бека Зардаби были удостоены 5 человек, сообщает #.

Награду имени величайшего азербайджанского просветителя получили:

Тамам Баятлы (компания «ВР») за деятельность по налаживанию связей с общественностью и прессой, Парване Надиргызы (Общественное радио) за программу «Can Azerbaijan», пропагандирующую культуру, историю и музыку Азербайджана, Анар Юсифоглу (Общественное телевидение) за заслуги в развитии тележурналистики, Эльшад Эйвазли (Modern.az) за заслуги в развитии электронных СМИ, Сархан Джарчи (журнал “Carçı Exspress”) за исследования по истории АДР.

Награду победителям вручили председатель СЖА, руководитель газеты «Айна-Зеркало» Эльчин Шихли, заслуженный журналист, профессор Гулу Магеррамли, глава Союза журналистов «Ени Несил» и «Пресс-клуб» Ариф Алиев.

В свою очередь, представители СМИ поблагодарили Союз журналистов Азербайджана.

В своих выступлениях журналисты отметили, что счастливы получить такую ​​награду, так как премия имени Гасан бека Зардаби является одной из важнейших наград, учрежденных для журналистов.

Следует отметить, что премия «Зардаби» была учреждена в конце 1990-х годов по инициативе покойного журналиста Гаджи Гаджиева, тогдашнего председателя Союза журналистов Азербайджана. Лауреатов выбирает Союз журналистов Азербайджана в канун Дня журналистики Азербайджана. Основной целью учреждения данной премии является продолжение образовательных традиций азербайджанской печати, заложенных Гасан-беком Зардаби в 1875 году, неустанная борьба за формирование свободной, демократической и профессиональной печати, поощрение ответственности и объективности журналистов.