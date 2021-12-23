22 декабря 2021 года президент французского региона Иль-до-Франс, кандидат от Республиканской партии на предстоящих во Франции президентских выборах Валери Пекрез совершила незаконный визит в азербайджанский город Ханкенди.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках предвыборной кампании, направленный против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, является нарушением национального законодательства страны.

«В связи с этим временный поверенный в делах Франции в нашей стране был вызван в Министерство иностранных дел и ему была вручена нота протеста», — говорится в заявлении МИД.