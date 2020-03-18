Временно закрылась граница между Азербайджаном и Россией

Временно закрылась государственная граница между Российской Федерацией и Азербайджанской республикой.

Как передает АПА, взаимные поездки граждан России и Азербайджана временно отменены с 00:00 18 марта.

17 марта в 23:45 из московского аэропорта «Домодедово» вылетел последний самолет регулярного рейса Москва-Баку. С 18 марта будут осуществляться чартерные рейсы для обеспечения возвращения на родину азербайджанцев, проживающих в России.

На 18 марта запланировано три чартерных рейса (из московских аэропортов «Домодедово» и «Внуково»), предусмотренные лишь для граждан Азербайджана. Еще один чартерный авиарейс в Баку будет осуществлен из Санкт-Петербурга.

Отметим, что в связи с коронавирусной опасностью Россия в период с 18 марта до 1 мая запретила въезд иностранных граждан. Под ограничения не подпадут работающие в России сотрудники посольств и консульств, члены официальных делегаций, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад. Также граница останется открытой для проживающих постоянно в России лиц.