Индийская медицинская ассоциация (IMA), ведущее медицинское объединение страны, представляющее более 350 тыс. профессиональных врачей и медработников, обвинила йогина Бабу Рамдева в клевете на современную медицину. Как сказали в воскресенье корреспонденту ТАСС в представительстве IMA, медики требуют незамедлительной реакции со стороны Минздрава на «бездоказательные обвинения» Рамдева и готовы потребовать ответа от всемирно известного учителя йоги через суд.

«Мы абсолютно уверены в том, что такие заявления не должны остаться незамеченными и безнаказанными. Мы требуем извинений и обратились непосредственно к министру здравоохранения Харшу Вардхану с требованием отреагировать на такое заявление», — сказал по телефону представитель медицинской организации.

Демарш медиков последовал после того, как Рамдев, совладелец и символ Patanjali Ayurved, крупнейшей в Индии компании, производящей различные аюрведические препараты, якобы заявил на одном из недавних мероприятий, что аллопатия — это «глупая и обанкротившаяся наука». В видеоролике, ставшем в Индии вирусным, Баба Рамдев якобы заявляет: «Сотни тысяч человек умерли из-за аллопатических медицинских препаратов, их гораздо больше, чем тех, кто умер из-за того, что они не получили лечение или кислород».