Ученые обнаружили, что лекарство от рассеянного склероза может ослабить симптом потери памяти при болезни Альцгеймера. Статья об этом опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience.

Болезнь Альцгеймера – опасное неизлечимое заболевание, поражающее, в основном, пожилых людей. Один из первых его симптомов – потеря памяти, а потом, постепенно, нервная система организма перестает функционировать вовсе.

Исследователи из Рочестерского университета провели опыты на трансгенных мышах, у которых к 12-месячному возрасту развиваются симптомы, характерные для болезни Альцгеймера. Мышам делали подкожные уколы глатирамера ацетата. «Глатирамера ацетат уже много лет используется для лечения рассеянного склероза. Похоже, что он изменяет ответы Т-клеток, поэтому иммунный ответ становится менее агрессивен, но мы не совсем понимаем механизм работы препарата», – говорит Майкл О’Бэнион, ведущий автор работы.

Спустя 8 недель ученые проверили память мышей, а также проанализировали мозговую ткань. Мышам давали два предмета, новый и уже им знакомый – здоровые мыши тратят на изучение нового гораздо больше времени, чем известного. Выяснилось, что мыши, получавшие терапию, сохраняют память о старом предмете лучше чем те, кто лекарство не получал. Кроме того, микроскопическое исследование мозговой ткани также показало ослабление симптомов болезни Альцгеймера.

Теперь, после перепроверки данных, врачи надеются провести аналогичные исследования с людьми.