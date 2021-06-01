В Великобритании впервые с начала пандемии COVID-19 за сутки не зафиксировали ни одного случая летального исхода среди инфицированных коронавирусом, сообщает «Би-би-си».

По данным СМИ, при этом в стране наблюдается увеличение суточного показателя случаев COVID-19. Так, за последние 24 часа в Великобритании диагностировали еще 3 165 новых случаев коронавируса, в то время как неделю назад данный показатель составлял около 2,5 тыс.

При этом правительство Великобритании с 21 июня планирует начать ослаблять ограничительные меры в Англии. Британский премьер Борис Джонсон заявил в мае, что нет весомых оснований для того, чтобы откладывать эти планы, несмотря на ситуацию с «индийским» штаммом COVID-19.

Джонсон пояснил, что на данный момент правительство пытается выяснить, является ли индийский штамм более заразным и в достаточной ли степени проводимая вакцинационная программа «укрепила» англичан.