Центральный банк Турции повысил процентную ставку с 8,5% до 15%. Это первое повышение ставки за 27 месяцев и первое решение нового руководства турецкого ЦБ, назначенного после выборов. Аналитики после смены команды в экономическом блоке правительства ожидали роста ставки вплоть до 40%, учитывая уровень инфляции в стране. Эксперты сомневаются, что Эрдоган допустит продолжительное повышение ставок.

Последний раз ставку в Турцию повышали весной 2021 года — до 19%, после чего ЦБ либо сохранял ее, либо снижал.

Руководство ЦБ Турции приняло решение начать ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы как можно скорее ограничить инфляцию, говорится в сообщении. Ужесточение будет «усиливаться постепенно по мере необходимости до тех пор, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции», отмечается в релизе.

Почти все аналитики ожидали резкого повышения ставки. Их средний прогноз предполагал повышение в этом месяце на 1250 базисных пунктов — до 21%, отмечает Reuters. При этом расхождения в прогнозах были очень велики, подчеркивает Bloomberg: Goldman Sachs ожидал повышения ставки до 40%, Standard Chartered — до 14%. «Более вероятна постепенная корректировка, чем быстрая», — считали аналитики Bank of America, прогнозирующие рост ставки до 25%. (forbes.ru)