Новый министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во вторник, 29 июня, прибыл с историческим визитом в Объединенные Арабские Эмираты — впервые глава израильской дипломатии посетил эту арабскую страну, отношения с которой были нормализованы в сентябре 2000 года.

Лапид открыл новое посольство Израиля в Абу-Даби. Он опубликовал в Twitter фотографию с мероприятия, на которой видно как он и министр культуры ОАЭ Нура аль-Кааби перерезают ленточку цветов израильского флага. «Израиль заинтересован в мире со всеми своими соседями, — записал он по-арабски слова, сказанные им во время церемонии. — Ближний Восток — наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона осознать это».

В программу визита израильского министра входят также переговоры с высокопоставленными эмиратскими чиновниками. Затем, по данным МИД в Иерусалиме, он отправится в Дубай, чтобы принять участие в официальном открытии консульства Израиля и израильского павильона на Всемирной выставке, которая запланирована на октябрь. (DW)