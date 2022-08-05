Европейская комиссия подчеркнула, что санкции ЕС против России не препятствуют доставке в Москву турбины Siemens, необходимой для увеличения пропускной способности газопровода «Северный поток — 1», соединяющего Германию с Россией. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

«В санкциях нет ничего, что мешало бы турбине Siemens, которую должны установить в России, быть там установленной. Все другое, что сказано по этой теме, попросту неверно. И то, что об этом говорят русские, на самом деле лишь предлог, чтобы не поставлять газ Европейскому Союзу», — цитирует Мамера агенство dpa.

Пресс-секретарь Еврокомиссии считает шантажом позицию России в области поставок энергоносителей Европейскому Союзу. Он также назвал отговоркой обвинения российской газовой компании «Газпром» в том, что санкции ЕС помешали газовой турбине Siemens своевременно вернуться в Россию после ремонта в Канаде. (DW)