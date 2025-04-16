США после переговоров с Киевом снизили требования по возврату направленной Украине помощи с $300 млрд до $100 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов», — говорится в публикации.

В агентстве отметили, что подобная сумма близка к собственной оценке Украины в более чем $90 млрд затрат США на помощь.