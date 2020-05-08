Возвращение «Короля-солнце» или Гора родила мышь

Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ, говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины в четверг. Саакашвили назначен главой исполкома, а украинский предприниматель Александр Ольшанский – его заместителем, оба – по согласию.

Руководитель комитета реформ и его заместитель войдут в Национальный совет реформ – консультативно-совещательный орган при президенте по вопросам стратегического планирования и внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Председатель комитета и его зам будут работать на общественных началах, оба могут быть назначены советниками президента, сказано в указе.

Новость сразу обошла все информационные ресурсы, кто-то усмотрел в назначении возвращение Саакашвили в большую политику, иные сочли, что он просто получил декоративную должность.

И правда, созданный еще в августе 2014 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко совет должен был стать консультативно-совещательным органом, который занимается стратегическим планированием государственной политики реформ и ее реализацией. Однако, за время своего существования Национальный совет реформ так и не приобрел особого уважения в украинском обществе и не оправдал надежд. Совет провел 28 заседаний, причем все при президентстве Петра Порошенко, последнее состоялось в марте 2018 года. А запомнился он главным образом скандалом между тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, сопровождавшимся обливанием друг друга водой из стаканов. Т.е., Саакашвили уже был в составе совета и, судя по всему, возглавив структуру, вновь будет заседать вместе с Аваковым.

Вообще-то, начиная с 22 апреля все ожидали назначения Саакашвили на высокую должность — он сам анонсировал получение кресла вице-премьера по реформам, даже был принят президентом, поделился с ним своими замыслами по реформированию украинской экономики, после чего с воодушевлением рассказывал прессе о своих планах по работе с МВФ и другими международными институтами. Однако назначение не состоялось, премьер-министр отозвал кандидатуру Саакашвили и получилось, что украинская рада заочно «прокатила» Саакашвили, т.е. его просто-напросто «слили».

Всю последнюю неделю экспертное сообщество гадало, как же выйдет из ситуации Зеленский, да и сам Саакашвили, которым так и не удалось провести в правительство снискавшего себе звание большого реформатора экс-президента Грузии. И вот, наконец, назначение состоялось, но оказалось, что гора родила мышь. Фактически Саакашвили подставили – не имея реальных возможностей влиять на реформирование государственного управления и институтов, он может оказаться в результате крайним – «мальчиком для битья».

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что громко и красиво звучащая должность в переименованном совете реформ позволит Саакашвили всего лишь получить присутствие в информационном пространстве, но вряд ли серьезно увеличит его возможность влиять на преобразования в Украине.

«Я сомневаюсь, что декоративная должность позволит Михаилу Саакашвили реально влиять на ситуацию в Украине»,- сказал он в комментарии #, отметив с сожалением, что страна входит в серьезный экономический кризис ослабленной неэффективностью государственного управления

«В назначении Михаила Саакашвили не удалось обойтись без элементов фарса. Сегодня он возглавил исполком Национального совета реформ. Интересно, что в феврале 2015 года Саакашвили уже возглавлял Совещательный международный совет по реформам по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко. Правда, особых успехов Саакашвили не продемонстрировал.

Еще две недели назад в информационном пространстве Украины Михаил Саакашвили утверждал, что станет вице-премьером по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Более того – заявил, что Владимир Зеленский поручил ему переговоры с МВФ. Отмечу, что сегодня в Фонде заявили об изменении формата сотрудничества с Украиной, вновь вернувшись к программе stand-by. И показательно, что Саакашвили не удалось заручиться поддержкой фракции «Слуга народа» для назначения в Кабинет Министров», пояснил ситуацию украинский политолог.