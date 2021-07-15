В связи с ужесточением особого карантинного режима с марта 2019 года междугородние (межрайонные) ночные автобусные рейсы не функционировали. С сегодняшнего дня возобновляются междугородние (межрайонные) ночные автобусные рейсы.

Как сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта, с учетом многочисленных обращений компаний-перевозчиков и пассажиров, на основании решения Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий с сегодняшнего дня пассажиры смогут воспользоваться ночными автобусными рейсами в направлении Красного моста и Шеки.

Отметим, ночные рейсы в направлении Красного моста будут осуществляться по четырем маршрутным линиям, в направлении Шеки — по двум маршрутным линиям.

Билеты можно приобрести в Бакинском международном автовокзальном комплексе и в соответствующих региональных кассах.