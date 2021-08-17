В настоящее время все внимание мировой общественности обращено к Афганистану. В этой стране власть захватила террористическая организация «Талибан». Талибы повсеместно устанавливают свои правила и даже намерены переименовать страну в Исламский эмират Афганистан. Страну спешно покидают люди, опасающиеся за свою безопасность. В свою очередь, США, выведшие из страны свои войска, призвали международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение «Талибан» — обеспечить возможность выезда всем желающим.

По мнению экспертов, дестабилизация ситуации в Афганистане может привести к нерегулируемым миграционным потокам, не только в близлежащие страны, но и в Европу. На этом негативном фоне представитель азербайджанской диаспоры в Афганистане Фарид Шабанпур в беседе со СМИ заявил, что проживающим в городе Герат этническим азербайджанцам угрожает опасность. От имени диаспоры Шабанпур заявил, что просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане. «Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.

По его словам, около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате. А согласно местным данным, в Афганистане проживает около 50 тысяч этнических азербайджанцев, которых здесь называют кызылбашами.

Справка: в Википедии отмечено, что: Кызылбаши в Афганистане — часть азербайджанского этноса и этническая группа населения Афганистана, являющаяся этническим меньшинством страны, также известны как афшары. Согласно «Советская этнография», БРЭ и Joshua Project (англ.)русск., основной язык кызылбашей Афганистана — дари. Кызылбаши в окрестностях Кабула (северной части) и в Чандаульском квартале столицы, а также в городе Герат, разговаривают на диалекте азербайджанского языка. Согласно афганским данным, кызылбаши живут в Кабуле, Газни, Кандахаре и в нескольких других городах. Будучи среди самых образованных групп, они часто становились представителями профессионального и государственного общества.

Отметим, что афганские кызылбаши разделяются на несколько групп: афшары, джеванширы и мурад хани, а также баяты, шахсевены, шамлу, ансарлу и шах агаси. Джаванширы происходят из Шуши и составляют основную часть кызылбашей. Кызылбаши стали обосновываться на территории исторического Афганистана после индийского похода (1738—1739 годы) Надир-шаха. Основатель Дурранийской империи, которая является началом современного Афганистана, Ахмад-шах Дуррани (1722—1772 годы) привлекал на военную службу кызылбашей. Впоследствии кызылбаши стали опорой афганских правителей и превратились в интеллектуальную и деловую элиту страны, оказывая заметное влияние на развитие Афганистана.

Однако в современной истории Афганистана судьба кызылбашей стала трагической. Во время гражданской войны (1992-1996 годов) между «Талибан» и разрозненными отрядами моджахедов под руководством влиятельных полевых командиров произошла резня кызылбашей при захвате района Афшар. Эта трагедия осталась в памяти многих кызылбашей, которые сейчас волнуются за свою безопасность с установлением со стороны «Талибан» контроля над всей территорией страны.

С этим печальным фактом и связано обращение азербайджанской диаспоры Афганистана к Азербайджану с просьбой о помощи. Выше было отмечено, что часть этнических азербайджанцев Афганистана происходят из Карабаха. В афганской провинции Газни даже есть город под названием Карабах, что напрямую связано с переселением сюда этнических азербайджанцев из этой местности на Южном Кавказе. Чисто гипотетически власти Азербайджана могли бы проявить интерес к эвакуации кызылбашских семей и расселению их на освобожденных территориях. К тому же, международное сообщество призывает страны не быть безучастными к судьбе жителей Афганистана. Этим Азербайджан получит не только возможность заселить освобожденные территории, но и одобрение международных структур. Главное, чтобы власти Азербайджана смогли оценить эту возможность с практической точки зрения. Даже у Армении была госпрограмма по расселению сирийских армян на ранее оккупированных азербайджанских территориях. Теперь же у Азербайджана появился шанс закрепить освобождение Карабаха заселением в этот край кызылбашей из Афганистана, которые, заметьте, проживали здесь еще в XVII веке.

Пока трудно сказать, насколько обращение этнических азербайджанцев Афганистана заинтересует власти Азербайджана, но перспективы выглядят очень радужными. По крайней мере для кызылбашей, еще в 90-е годы столкнувшихся с террором талибов…