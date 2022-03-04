Так случилось в прошлом веке, во время известного карибского кризиса. Именно тогда США и Россия привели в готовность свои ядерные арсеналы, и многие решили, что ядерная война уже неизбежна. Но благодаря прагматичному подходу американских и советских лидеров, особенно, стараниям американского президента Джона Кеннеди все же ядерной войны удалось избежать.

По мнению некоторых политических исследователей, это обстоятельство привело к гибели президента Джона Кеннеди, т.к. консервативные круги не простили ему то, что, имея явное преимущество в ядерных ресурсах, он не начал войну против СССР.

Теперь роль генсека Никиты Хрущева играет президент Владимир Путин. Да, если в один день он начнет стучать на трибуне ООН своим башмаком, мы этому вовсе не удивимся. Теперь же он всех удивляет тем, что привел в боевую готовность все ядерные ресурсы своей страны. Поэтому политические аналитики без устали задаются вопросом: возможна ли ядерная война?

На самом деле, возможна ли ядерная война? Надеемся до этого не дойдет. Путин объявил об этом, чтобы сдерживать США и страны НАТО, чтобы они не думали открыть второй фронт против России.

Теперь на самом деле, драматическая ситуация. Россия ведет крупномасштабную войну против Украины – она бомбит города Украины, открывает фронт против Киева. На днях сообщили, что Беларусь также начала войну против Украины и вошла на территорию Украины, хотя президент Беларуси Александр Лукашенко всячески отрицает это. Да, выходит, что Россия может предпринимать против Украины все, а союзники Украины должны ограничиваться только экономическим санкциями! Справедливо ли это?

Не думается. Но еще раз заметим, что Москва привела в боевую готовность свои ядерные ресурсы именно для этого, т.е. чтобы остановить союзников Украины.

Пока же можно сказать, что военные расчеты России не оправдались, молниеносная война против Украины не получилась. Несмотря на то, что прошло больше недели, россиянам не удалось захватить большую часть Украины. Кроме того, убиты тысячи российских солдат и офицеров, уничтожена огромная часть российской военной техники. На днях президент Володимир Зеленский объявил отечественную войну. Это значит, что в случае необходимости украинцы будут вести партизанскую войну.

Одним словом, ситуация весьма архисложная – еще раз заметим, что военный марш-бросок в Украину не получился. Думается, что Киев станет серьезной костью в горле России. Даже такое относительно нейтральное государство в отношении России, как Турция, активно поддерживает Украину.

Что касается переговоров между Украиной и Россией, пока результатов нет. Цель России понятна. Они хотят свергнуть центральную власть Украины, чтобы привести к власти своего человека или пророссийскую силу. На этом фоне активизировались бывшие промосковские элементы Украины. Так явную активность проявляет бывший президент Виктор Янукович, который мечется между Минском и Москвой.

Тут невозможно забыть и экономические санкции. По оценкам независимых экономических аналитиков, потери России исчисляются миллиардами. Это есть результат только одной недели, и если так продолжится в будущем, российской экономике не удастся избежать коллапса. Помогут ли России ее ядерные арсеналы? Есть такая греческая поговорка: кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума.

Президент Владимир Путин — человек военный, и он должен понимать, что его военные авантюры для России в конечном итоге кроме бед и несчастий ничего другого не принесут…