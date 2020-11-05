Возбуждено уголовное дело в отношении главаря крымских армян

Возбуждено уголовное дело в отношении воевавшего в Карабахе главаря «Объединения крымских добровольцев».

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, на основании собранных материалов в Генпрокуратуре было проведено расследование в связи с преступными действиями, совершенными против Азербайджанской Республики главарем группировки «Объединение крымских добровольцев» Мартояном Арменом Гамлетовичем (Самвелом) и другими лицами.

В результате расследования было установлено, что руководитель группировки «Объединение крымских добровольцев», гражданин России Мартоян Армен Гамлетович (по прозвищу Самвел) и другие члены группировки в октябре 2020 года встречались с должностными лицами в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, а также с руководством сепаратистского режима Нагорного Карабаха, обсуждали с ними боевые операции, незаконно пересекая государственную границу Азербайджанской Республики без установленных на международном уровне документов и вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении, прибыли в Ханкенди и другие оккупированные территории, участвовали на стороне армян в качестве наемников в террористических операциях против мирных граждан и Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Кроме того, было выявлено, что члены преступной группировки, используя боеприпасы, военную технику, с намерением разжечь межнациональную вражду, совершали многочисленные преступные действия против мирных жителей, не принимавших участие в боевых операциях, совершали взрывы, пожары или другие действия, создающие угрозу.

По факту генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство организованной группой или преступным сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и др., расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время в связи с указанным уголовным делом Генпрокуратурой готовится ходатайство об оказании правовой помощи соответствующим государственным органам Российской Федерации.

Генеральная прокуратура заявляет, что будет сделано обращение в международные организации с принятием всех возможных мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в указанных и других подобных преступлениях, в соответствии с нормами международного права.