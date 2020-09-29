Возбуждено уголовное дело по факту осколочного ранения жителя Джоджуг Марджанлы

Военно-политическое руководство захватнической Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает террористические действия против мирного азербайджанского населения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Вчера около 18:00 часов, в результате обстрела армянскими вооруженными силами осколочное ранение головы получил житель села Джоджуг Марджанлы Газиев Хилал Играр оглу ( 2006 г.р.), который пас овец на территории села. Он был помещен в больницу.

По факту в Джабраильской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (попытка умышленного убийства, совершенное организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 120.2.12 (попытка умышленного убийства по мотивом национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

В настоящее время, учитывая боевые условия, сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные следственно-оперативные меры на месте происшествия.

Генпрокуратура Азербайджана собирает соответствующие доказательства для привлечения к ответственности и наказания в рамках норм международного права военнослужащих армянских вооруженных сил, совершивших различные преступления.

Общественность будет регулярно информироваться об этом.