ВОЗ зафиксировала рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,8 млн, что является самым высоким показателем за время пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось за 7 дней почти на 40 тыс., что на несколько тысяч больше, чем неделей раньше. Об этом сообщила во вторник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«По состоянию на 25 октября поступили сообщения о более 42 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,8 млн новых случаев заболевания и около 40 тыс. новых смертей», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Особенно быстро заболеваемость растет сейчас в Европейском регионе — более 1,33 млн новых случаев за неделю. По состоянию на 25 октября в Старом Свете заболели более 9,66 млн человек и почти 271 тыс. умерли.

Тяжелая эпидемическая ситуация сохраняется в Северной и Южной Америке. Всего в этом регионе за семь дней заразились более 884 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 19,7 млн. За семь дней зарегистрированы почти 17 тыс. смертей, и на 25 октября общее число летальных исходов составило почти 626 тыс. В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 445 тыс. человек, и их общее число приблизилось к 8,97 млн. Количество умерших превысило 140 тыс., что на 5,7 тыс. больше, чем неделей раньше.

В США число инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 436 тыс., в Индии — более чем на 370 тыс., в Бразилии — более чем на 153 тыс. По числу умерших за неделю печальное первенство в мире у США — более 5,4 тыс. человек. Далее следуют Индия (более 4,5 тыс.), Бразилия (более 3,2 тыс.), Аргентина (более 2,6 тыс.) и Мексика (более 2,6 тыс.).