Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за все время пандемии. Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 млн.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 19:53 по Баку 5 января в ВОЗ поступили сведения о 293 750 692 инфицированных и 5 454 131 умершем.

Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 294 039, летальных исходов — на 7 011.

За последние восемь дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован ВОЗ семь раз. За последние сутки он впервые за время пандемии превысил 2 млн. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 55 972 114. Далее следуют Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078), Великобритания (13 641 524) и Россия (10 585 984). Летальных исходов больше всего в США — 821 408, вторую строчку занимает Бразилия (619 209), третью — Индия (482 551). Далее следуют Россия (313 015) и Мексика (299 581).