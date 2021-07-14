Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 6 по 13 июля на семь, до 111. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, — констатировали в ВОЗ. — Повышенная заразность означает, что «дельта», скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире».

Кроме того, ввиду прогнозируемого дальнейшего распространения этого штамма, ожидается рост заболеваемости и «усиление давления на системы здравоохранения, особенно в контексте низкого охвата вакцинацией». Неделю назад — по состоянию на 6 июля — дельта-штамм, который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, циркулировал в 104 государствах и территориях, а еще неделей раньше — в 96.