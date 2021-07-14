Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 6 по 13 июля на семь, до 111. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, — констатировали в ВОЗ. — Повышенная заразность означает, что «дельта», скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире».

Кроме того, ввиду прогнозируемого дальнейшего распространения этого штамма, ожидается рост заболеваемости и «усиление давления на системы здравоохранения, особенно в контексте низкого охвата вакцинацией». Неделю назад — по состоянию на 6 июля — дельта-штамм, который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, циркулировал в 104 государствах и территориях, а еще неделей раньше — в 96.

ВОЗ опубликовала в эпидемиологическом бюллетене данные о распространении штаммов коронавируса в 196 странах и территориях. Из этих сведений явствует, что «дельта» циркулирует на большей части территории планеты. В частности, он выявлен, помимо Индии, в России, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Турции, Франции, Индонезии, Таиланде, Японии, Израиле, Бразилии, США и ЮАР. Имеются также сведения о его присутствии в Китае, хотя, согласно эпидемиологическому бюллетеню, эта информация «получена ВОЗ из неофициальных источников и будет дальше анализироваться». В то же время, у организации нет на настоящий момент данных о присутствии дельта-варианта в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе, а также в целом ряде других государств и территорий: всего их 85. (ТАСС)
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