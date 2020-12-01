ВОЗ призвала страны Африки активизировать подготовку к вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Африки активнее вести подготовку к вакцинации от коронавируса. По ее оценкам, на настоящий момент менее половины государств континента определили приоритетные группы населения для иммунизации и менее четверти имеют планы финансирования.

Как отмечается в опубликованном в Женеве пресс-релизе ВОЗ, на настоящий момент «Африка далека от готовности» к проведению вакцинации от COVID-19, которая призвана стать крупнейшей кампанией иммунизации в истории континента. Региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моети считает, что государствам континента следует «срочно усилить подготовку» к проведению такой кампании.

В настоящее время ВОЗ вместе с партнерами работает над тем, как провести иммунизацию в Африке при помощи международного механизма COVAX, созданного с целью обеспечения на справедливой основе всех стран вакцинами. Предполагается, что через COVAX защиту от коронавируса смогут обрести на начальном этапе 20% жителей континента.

Согласно проведенному ВОЗ анализу, к настоящему времени лишь 49% африканских государств «определили приоритетные группы населения для вакцинации». Только в 44% стран созданы «координационные структуры». Планы по изысканию ресурсов для вакцинации разработаны в 24% государств, инструменты сбора данных имеются у 17%, а программы взаимодействия с местными общинами — лишь у 12%. По словам Моети, «разработка безопасной и эффективной вакцины — это всего лишь первый шаг к успеху» иммунизации. Если местные общины не будут уверены в защитных свойствах препаратов, то вакцинация не достигнет больших результатов, предупредила она.

По оценке ВОЗ, на проведение вакцинации от COVID-19 в Африке потребуется $5,7 млрд. Эта сумма вырастет на 15-20%, если добавить к ней затраты на инъекционные материалы и доставку вакцин. Потребуются не только подготовленные специалисты-медики, но и цепочки снабжения, а также надлежащая логистика и мобилизация общин. Эти подсчеты основаны на проведенной в рамках COVAX оценке стоимости одной дозы вакцины в среднем в $10,55 при том понимании, что для вакцинации каждому человеке потребуются две дозы.

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг заявил на минувшей неделе, что континенту потребуется около 1,5 млрд доз вакцины из расчета по две дозы на человека, чтобы достичь 60-процентного охвата населения для создания коллективного иммунитета. По его словам, вакцинация может начаться в Африке не ранее второго квартала 2021 года.