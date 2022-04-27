«Весьма эффективным решением была бы сезонная вакцинация против COVID-19».

Об этом сказал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, еще не достигнут уровень, когда одной дозой прививки решается проблема.

«Если посмотреть в целом, то ситуация хорошая. Но я бы хотел, чтобы все были привиты ради своего здоровья. Если кто-то уже привит, он должен обязательно ввести дополнительную дозу. Вчера я был принят президентом Азербайджана и там отметил, что показатели вакцинации здесь очень хорошие. Предоставление вакцин и медикаментов другим странам заслуживает похвалы. Выражаю признательность за это вашей стране. Это шаг, направленный на укрепление глобальной солидарности».