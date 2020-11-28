ВОЗ: почти половина всех случаев COVID приходится на четыре страны

В ВОЗ отметили неравномерное распространение коронавируса по миру: почти 50% случаев приходится всего на четыре страны, а 70% всех смертей — на 10 государств, передает TACC.

По данным ВОЗ, на первых местах по числу заболевших находятся США, Индия, Бразилия и РФ. Согласно данным организации на утро 27 ноября, в мире заболели более 60,2 млн человек и зарегистрировано 1 420 306 летальных исходов.

В США подтверждено более 12,4 млн случаев заболевания, в Индии — 9,3 млн, в Бразилии — 6,1 млн, в России — 2,1 млн.