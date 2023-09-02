В мире за период с 31 июля по 27 августа COVID-19 заболели 1 412 250 человек, а число случаев инфицирования выросло на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями.

Как передает АПА, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что в Восточном Средиземноморье зафиксировали рост заболеваемости на 113%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 52%, а в Европе — на 39%.

По данным ВОЗ, больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Южной Корее, Италии, Великобритании, Австралии и Сингапуре.