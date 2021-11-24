Исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер заявил, что Европа может потерять полмиллиона человек к весне 2022 года из-за коронавируса, если эпидемиологические тенденции не изменятся. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky news.

«На прошлой неделе, к сожалению, мы перешли через отметку в 1,5 млн летальных исходов (в регионе — прим.). Если мы продолжим держать тот же курс, то к весне следующего года мы прогнозируем еще 500 тыс. смертей», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время лишь 54% населения 53 стран, относящихся к ответственности отделения ВОЗ в Европе, привиты от COVID-19, и региону стоит готовиться к сложному зимнему сезону.

Батлер пояснил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с большим числом людей, уязвимых перед вирусом, и постепенным ослаблением иммунитета, полученного при первой волне вакцинации. При этом он отметил, что лишь 48% жителей европейского региона организации носят маски.

«Если у нас было бы 95% всеобщего ношения масок, по нашим подсчетам, мы могли бы спасти 160 тыс. жизней», — подчеркнул специалист.