ВОЗ держит под контролем ситуацию со смертью пациентов после вакцинации от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат прокомментировала данные о смерти 23 норвежских пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, организация знает о данной ситуации и внимательно следит за ходом расследования по данному делу.

Катарина де Кат также добавила, что ВОЗ находится в контакте с норвежскими властями по этому вопросу.

Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

 

| 2021-01-15T17:19:37+04:00 15 января 2021, 18:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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