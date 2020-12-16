Вовремя предать — значит предвидеть

Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян нанес удар по премьер-министру Армении Николу Пашиняну. «Если президент республики является верховным главнокомандующим, то для кого секрет, как и откуда на самом деле управляется Армия обороны Карабаха и насколько вовлечен президент «Республики Арцах» (кавычки наши — РЕД) в эти действия?», — говорится в обращении Арутюняна.

Попутно он пустился в рассуждения о том, можно ли было закончить войну раньше и c меньшими потерями, а также — возможно ли было заранее сделать так, чтобы армянские Вооруженные силы были лучше подготовлены к войне? «Ответы на два последних вопроса положительные, но подробности я представлю в другой раз», — сказал глава карабахских сепаратистов.

Он вынужден был признать факт пленения большой группы армянских военнослужащих у села Чайлакгала (Хцаберд) вблизи Шуши. Правда, по его словам, речь идет о пленении нескольких десятков армянских военнослужащих. Снова соврал. Ведь в социальных сетях уже распространены видеокадры пленения большой группы армянских диверсантов вблизи Шуши. Сообщалось, что в плен попали свыше 150 армянских диверсантов, а вовсе не «несколько десятков».

Почему Арутюнян врет? По двум причинам. Во-первых, он хочет избежать личной ответственности за уже имевшие место и продолжающиеся случаи уничтожения и пленения армянских военнослужащих. Во-вторых, он планирует сохранить что-то, как ему кажется, похожее на власть. Вон, он гордо заявил, что готов подать в отставку, но выдвинул условие, что нужно «преодолеть трудности президентских и парламентских выборов».

В общем, Араик ведет себя совсем как Дуремар из кинофильма «Приключения Буратино». Тот, как известно, любил бегать по полю и повторять: «я тут ни при чем, совсем я ни при чем». Арутюнян понимает всю сложность и опасность момента. Он осознает, что вовремя предать — значит предвидеть. Потому и отрекается от во всем его поддерживающего Пашиняна, который ныне отчаянно пытается удержать власть, причем без каких-то гарантий удачного для себя исхода этой борьбы. А гарантий нет потому, что практически ежедневно выявляется ложь, что была важнейшим атрибутом войны для армянской стороны. К примеру, из Джабраила и Физули было вынесено еще 64 трупа армянских военнослужащих. Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщил Арсен Гукасян, который находится в Карабахе в поисках своего брата и племянника. «Сейчас я нахожусь у здания правительства, тут подводят итоги. По сегодняшним данным, вынесли 64 тела, 41 из Джабраила, 23 из Физули».

Ранее Минздрав Армении признал, что потери страны в карабахской войне составили около 3 000 человек. Пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщала о проведении медэкспертизы тел 2 966 армянских военнослужащих, погибших во время войны. Последние данные показывают, что число жертв армянской стороны превысило 3 000 человек.

Араик не дурак и понимает, что даже это не последние цифры реальных потерь армянской армии. Вот он и спихивает с себя всю вину на Пашиняна. Акции протеста противников которого становятся все более многолюдными и проходят не только в Ереване, но и в других городах РА. И речи там звучат все более обидные для Никола Воваевича, который, ко всем прочим бедам, потерял еще и отца. Вова Пашинян скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

«Помимо пленных, мы каждый день теряем села. Никол Пашинян должен быть привлечен к уголовной ответственности, и он будет привлечен к ней. К сожалению, до отставки Пашиняна ничего нельзя сделать. Чтобы что-то сделать, нужно иметь власть. В правительстве должны быть люди, которые могут вести переговоры. Нынешние власти унижены азербайджанцами, президентом Азербайджана. Униженная власть ничего не может и не делает», — заявил член партии «Родина» Арсен Бабаян. Он добавил, что Пашинян должен уйти как можно скорее, чтобы было сформировано правительство, которое сможет вывести страну из этой катастрофической ситуации. О том, что уход Пашиняна ничего не изменит не в итогах проигранной Арменией войны, не в плане решения всех ее политических и экономических проблем, он и все оппоненты действующего премьер-министра РА предпочитают помалкивать.

Они просто рвутся к власти, считая, что момент для этого попался очень подходящий. Ну а Араик Арутюнян делает вид, что не понял той простой истины, что править ему просто уже нечем. Скоро в Ханкенди будет развеваться азербайджанский флаг, как он развевается в Шуше и иных городах нашей страны, освобожденных из-под армянской оккупации. Уже есть план по возвращению в Ханкенди и на все освобожденные территории азербайджанцев.

Так что, в реальности Арутюняну можно будет управлять разве что своим персональным шофером, если таковой у него останется. В любом случае, Араик хаотично пытается оправдаться. Потому, что видит степень ненависти в армянском обществе. Она уже привела к тому, что родители пропавших без вести солдат избили командующего остатками «армии сепаратистов» Карабаха Микаела Арзуманяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mediaport со ссылкой на свои источники. «Инцидент произошел вчера, поздно вечером, когда родители, которые более двух месяцев ищут своих детей, в очередной раз услышали уклончивые ответы. Родители обвинили власти Армении в бездействии»,- говорится в сообщении. Которое наверняка уже дошло до Арутюняна, вовсе не желающего для себя такой же участи.