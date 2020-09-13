Восточное правительство Ливии подало прошение об отставке

Заседающее на востоке Ливии временное правительство премьера Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани подало в воскресенье прошение об отставке спикеру Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент) страны Акиле Салеху Исе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил новостной портал Al Wasat.

Ранее глава парламента созвал экстренное заседание с участием премьера, министров экономического и социального блоков, главы ЦБ в Эль-Байде и других должностных лиц, на котором обсуждались серьезные проблемы в сфере услуг на подконтрольных кабмину ат-Тани территориях страны. В первую очередь это постоянные перебои с электроснабжением, что уже привело к акциям протеста граждан в ряде восточных регионов. Как отмечает издание, спикера, в частности, проинформировали о причинах кризиса, который главным образом был вызван нехваткой топлива для электростанций.

Помимо этого, на совещании речь шла об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса, а также об обеспечении населения достаточными запасами лекарств на ближайшие месяцы. Затрагивалась и проблема нехватки ликвидности в коммерческих банках и необходимость поиска возможных решений для преодоления этого кризиса и снижения его воздействия на граждан.

Как ожидается, прошение правительства ат-Тани будет представлено в скором времени на рассмотрение парламента.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.