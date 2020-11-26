Восемь французских сенатора отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху

Ряд сенаторов, проголосовавших за резолюцию о признании так называемой «Нагорно-Карабахской республики» отозвали свои голоса.

Как сообщает европейское бюро Report, сенаторы Ферат Франсуаз, Филипп Боннекарье, Ален Даффург, Эвелин Перро, Надя Соллогуб отозвали свои голоса и признали себя воздержавшимися. Энн-Катрин Луазье, Эрве Море и Жан-Пьер Мога, отозвав свои голоса, заявили, что отказываются принимать участие в голосовании.

Обращения в связи с изменениями уже приняты и результаты голосования изменены.

Напомним, что проект резолюции был принят с 305 голосами. Теперь число проголосовавших в пользу резолюции сенаторов составляет 297.

МИД Франции осудил резолюцию Сената в связи Карабаха.