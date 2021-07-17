В китайской провинции Фуцзянь на востоке страны произошло обрушение строящегося здания. В результате инцидента погибли восемь человек. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает газета Global Times.

По информации издания, четыре человека скончались в машинах скорой помощи, еще четверо умерли уже в больнице.

Устанавливается причина трагедии.

14 июля в результате обрушения гостиницы Four Seasons Kaiyuan в городе Сучжоу восточной китайской провинции Цзянсу погибли не менее 17 человек. Спасателям удалось достать живыми из-под завалов 23 человека, из них пять были госпитализированы.

Создана правительственная группа, которая занимается расследованием инцидента. (lenta.ru)