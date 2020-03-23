Вопросы мобилизации находятся на повестке правительства Азербайджана

Вопросы, связанные с мобилизацией, призывом на военную службу находится в центре внимания правительства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в ближайшее время в связи с этим будет вынесено соответствующее решение.

Пресс-секретарь Кабмина добавил, что для пресечения распространения коронавируса будут приняты все необходимые меры.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, исходя из ее рекомендаций и требований, возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

В ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.