Вопрос к армянам: и в этом азербайджанцы виноваты?

Тридцать два года назад, 7 декабря 1988 года, произошло Спитакское землетрясение, также известное как Ленинаканское землетрясение. В его результате погибло, по меньшей мере, 25 тыс.человек (по другим данным 45 тыс.), 140 тыс. стали инвалидами. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тыс. ученических мест, детские сады на 42 тыс. мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры.

Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий. Без крова остались 514 тыс. человек. Цифры, конечно, ужасающие. Но, оценивая проделанную за три с лишним десятка лет работу по ликвидации последствий Спитакского землетрясения, нужно помнить о том, какой огромной была помощь Армении.

ЦК КПСС принял постановление об оказании помощи народу Армении. Уже к вечеру 7 декабря 1988 года в Армению поступила гуманитарная помощь из Москвы. Никто не остался равнодушным к трагедии: люди собирали для отправки в Армению теплые вещи, детские игрушки, предметы быта, проводили благотворительные акции в помощь пострадавшим.

Скажу больше. Руководство советского Азербайджана также оказало помощь, как тогда считалось, братской республике. В Армению, в частности, отправился отряд азербайджанских строителей. Они выехали из Баку в 25-ти вагонах, из них три вагона — питание в рефрижераторе, вагон со спецодеждой и медпунктом, и спальный вагон, остальные вагоны с техникой. В поезде было около 150 человек – крановщики, бульдозеристы, сварщики из разных строительных организаций. В Армении в те дни находился министр промышленного строительства республики Аждар Алиев и замминистра монтажных и специальных работ Шамиль Мусаев.

Естественно, что сейчас в Армении предпочитают об этом не вспоминать. Наоборот, в социальных сетях распространено множество роликов, где молодые армяне и армянки, родившиеся явно позже 1988 года, тиражируют ложь. Они рассказывают о том, что в Азербайджане новость о землетрясении в Армении якобы была воспринята с радостью. Они же рассказывают с уверенностью живых свидетелей этого, что в Баку салюты были, столы накрывались. Конечно же, это все гнусная ложь и чушь. Говорю это как человек, выросший в бакинском дворе, где до 1990 года жили и армяне. Я прекрасно помню, как мы всем двором ходили к соседям-армянам, помогали им деньгами и вещами, которые они переправляли в Ереван. Очень жаль, что никто из этих соседей ни разу за все эти годы не вспомнил о помощи, оказанной им азербайджанцами, русскими, лезгинами, которые жили в Баку по улице Алишера Навои.

Но не только это удивляет. Я прекрасно помню, как весь мир бросился помогать советской Армении, жертвам землетрясения. В ликвидации его последствий участвовали спасательные бригады из США, Франции, Бельгии, Израиля, Норвегии и еще 107 государств. Общее число иностранных специалистов, принявших участие в спасательных работах в Армении, составило свыше 3,6 тыс. человек, включая полторы тысячи спасателей из 26 иностранных государств и около 500 врачей из 16 стран.

Кроме того, только на счет № 700 412 (Всесоюзный фонд Армении) за 100 дней его существования было перечислено свыше 1,374 млрд советских рублей — колоссальная по тем временам сумма. Помимо этого, влиятельная армянская диаспора содействовала организации благотворительных концертов в самых разных странах мира. И вся прибыль от них шла в помощь пострадавшим от Спитакского землетрясения.

Кроме того, на протяжении всех этих 32 лет мировое армянство держало вопрос оказания помощи жертвам того разрушительного землетрясения в повестке дня, оказывая всевозможную помощь. В общей сложности, объем оказанной помощи исчисляется миллиардами долларов. Наконец, сама Армения, как независимое государство, три с лишним десятка лет борется с последствиями того кошмарного природного катаклизма.

Казалось бы, за все эти 32 года, учитывая огромные капиталы мирового армянства и внимание к проблеме со стороны руководства РА и всего мира, можно было бы полностью обеспечить жильем всех, пострадавших от Спитакского землетрясения. Но это только в теории. А на практике, по данным последнего подсчета, в Ширакской области все еще есть 3 547 временных мест проживания, из них 2 858 – в Гюмри.

Как констатируют армянские СМИ, сегодня правительство РА не может сразу взять на себя этот большой груз и обеспечить жильем все семьи, проживающие в домиках, поэтому они инвентаризируются. И это — спустя 32 года с момента землетрясения, при наличии многомиллиардной помощи для ликвидации его последствий!

Получается, что тиражировать лживые мифы, распространять туркофобию и азербайджанофобию в РА легче, чем решить проблемы всех пострадавших от Спитакского землетрясения. Так и хочется спросить — в том, что этот вопрос до сих пор не решен, зато на нем сказочно обогатились многие армянские чиновники разных лет, тоже азербайджанцы виноваты? Впрочем, это риторический вопрос.