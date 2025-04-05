Впервые в Баку, 25 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится зрелищное, интерактивное иллюзионное шоу мирового уровня «МОЙ ВОЛШЕБНЫЙ МИР».

Как сообщает #, бакинцев ждет шоу известного иллюзиониста Азербайджана Тофига Искендерли, получившее признание во многих странах мира.

Зрители увидят необычные иллюзионные номера, и сами станут непосредственными участниками шоу. Самые активные зрители получат специальные призы. Шоу будет интересно как взрослым, так и детям.

Билеты продаются в кассе театра и онлайн продаже iticket.az