Володимир Копчак: Успехи Азербайджана на поле боя диктуют повестку будущего урегулирования

Уже минуло больше месяца с момента начала боев за Карабах, и было бы интересно узнать, как их ход оценивается экспертами со стороны. Какую степень подготовки показали вооруженные силы двух государств? За счет чего Азербайджану удалось менее чем за месяц освободить 4 из 7 административных центров оккупированных районов вокруг бывшей НКАО? Какие типы вооружений послужили этому в большей степени?

Вопросов много. Не менее важно и то, чего предположительно можно ждать дальше – каковы варианты развития военной ситуации.

На эти вопросы # ответил руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Володимир Копчак:

— Для осеннего старта операции ВС Азербайджана «уникально» совпали многие факторы. Внутренние политические в Ереване и в Баку, геополитические – вокруг региона и, главное, вокруг многолетнего, казавшегося безальтернативным «арбитра» карабахского конфликта. Когда Кремль, по сути, стал заложником собственной многолетней политики по разрушению и эрозии международной системы безопасности (и речь здесь далеко не только о возросших амбициях Анкары).

В то же время, о какой-то внезапности, в отличие от апреля 2016 года, речи не шло и близко. Скорее, международная конъюнктура безопасности (та самая пандемия) максимально отложила старт кампании до критической черты, когда тянуть для Баку по совокупности причин было бессмысленно и в некотором роде даже опасно.

По моему стойкому убеждению, начало боевых действий «здесь и сейчас» не стало откровением для Еревана, и тем более для его сюзерена в Кремле. Однако это не уберегло армянские стороны от текущего разгрома на фронте. Забегая вперед, предположу, что по косвенным признакам Азербайджан изначально планировал входить, если понадобится, и в зимнюю фазу кампании…

Нынешний успех вооруженных сил Азербайджана обусловлен совокупностью компонентов, они уже проговорены вдоль и поперек. Это и многолетняя комплексная подготовка вооруженных сил к конкретной войне на конкретном театре военных действий, и тщательное планирование наступательной операции по широкому фронту, и боевая подготовка войск под конкретные задачи, учёба командного состава всех уровней (в частности – в Турции, в целом – по стандартам НАТО) и так далее.

Безусловно, особняком здесь стоят и системное перевооружение/технологическое превосходство ВС АР, а также союзная поддержка со стороны Турции. Роль последней в свете «феномена Байрактаров» сегодня в некотором роде демонизирована. Однако, отбросив контекст пропаганды, отметим, что вообще-то технологическое превосходство вооружений азербайджанской армии много лет обеспечивали Россия и Израиль, Беларусь и Китай, ЮАР, само собой Турция, которая, правда, даже сейчас в сфере военно-технического сотрудничества по объемам контрактов не является партнером номер один для Баку. И если уж и говорить здесь о турецких «неожиданностях», то исключительно в том плане, как Азербайджан решил для себя вопрос «Байрактаров». Обеспечив ситуативный лизинг – и беспилотных комплексов, и, судя по всему, турецких операторов (политическое решение на закупку «Байрактаров» Баку длительное время продавить не мог).

Эмоции и эпитеты о «войне будущего» сегодня уместны строго потому, что Армения готовилась к войне не «прошлого», а «позапрошлого». А претензии Еревана к Израилю и Турции сейчас звучат а) как элемент недосказанности на фоне тишины в адрес Москвы, Пекина или Минска, б) как приговор собственной оборонной стратегии, ибо они актуальны лишь в свете того, что «Байрактар» и «Хароп» оказались попросту эффективнее «Осы», «Репеллента» и прочего российского секонд-хенда. Кремль, на удивление многих, в кои-то веки попросту проигрывает «войну военторгов».

Плотное взаимодействие генеральных штабов Турции и Азербайджана может удивить только тем, что это ещё кого-то до сих пор удивляет. Да, Анкара выступила предохранителем от прямого вмешательства России, однако это не стало определяющим фактором в азербайджано-армянском противостоянии непосредственно на карабахском фронте.

Успехи Азербайджана на поле боя диктуют повестку будущего урегулирования. Если оставить нынешний формат противостояния, то деоккупация всей территории Карабаха это вопрос времени – ближайшего. Несмотря на ухудшение погодных условий.

Российский «военторг» будет продолжать работать, его объемы все еще внушительны, даже если брать лишь потенциал складов 102-й военной базы в Гюмри. Однако в свете блокировки азербайджанскими ВС путей сообщения парализуется логистика, развертывание и использование его потенциала.

Даже в таких условиях Москва будет продолжать продавливать свой уже всем надоевший «миротворческий» формат урегулирования. Ереван ожидаемо под него сдался (по крайней мере, на уровне последних официальных заявлений Н.Пашиняна), для Азербайджана он по очевидным причинам неприемлем (если речь о территории Карабаха, читай Азербайджана). Турция здесь также последовательно на стороне Баку. Москве выгоден вариант поражения обеих сторон. С Арменией ситуация понятна, касаемо Азербайджана – речь о «синдроме завышенных ожиданий», если не удастся освободить Карабах полностью.

В случае стойкого иммунитета Баку к миротворческим инициативам Москвы ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый – переход Карабаха под контроль Баку и соответствующий запуск миротворческого процесса в условиях восстановления территориальной целостности Азербайджана. Здесь для Кремля сейчас актуален вопрос сохранения лица — в каком формате, и с какими дивидендами это произойдёт. Думаю, сейчас это активно обсуждается по линии Москва-Анкара. В Кремле и близко нет единства по этому поводу, поэтому пока актуален и второй вариант – «сириизации» карабахского конфликта (потенциал различных ЧВК уже аккумулируется) с непредсказуемыми последствиями для региона.