Российский рубль совершил стремительный девальвационный прыжок. Теперь в России по-другому цитируют известную пословицу. «Не имей сто рублей, а имей один доллар». Преодоление рублем психологической планки и переход в отношении к доллару на трехзначные значения произвел в России эффект разорвавшейся бомбы.

По большому счету ничего неожиданного не произошло. О такой возможности предупреждали многие эксперты, но российские выражались более осторожно. Тем не менее, о продолжающейся уже полгода девальвации рубля не говорил только ленивый. И вот о чем говорили и предупреждали, произошло и, как всегда, неожиданно. В самом деле, кто в августе думает о зиме или осени. Холода по традиции в ноябре-январе придут неожиданно. И календарь тут не в помощь.

С возрастающей волатильностью рубля пропаганда на федеральных телеканалах попала в глухой тупик. Все время зрителей убеждали, что идет экономический рост, экспорт растет как на дрожжах, от долларов и евро отказались в пользу китайского юаня и индийской рупии. И доллар вместе с евро вот-вот загнутся и вообще никому не нужны. И вот такой пассаж.

Как говорит английская пословица, an evil chance seldom comes alone — беда редко приходит одна. Наоборот, неприятности начинают сыпаться как из рога изобилия.

Так уж совпало, что валютно-финансовые проблемы в России совпали с нарастающим темпом наступления украинской армии не только в Запорожской и Донецкой областях, но также в Херсонской области.

Пока по телевидению пытаются показывать так называемый провал украинского наступления, в российских Telegram-каналах стоит просто вселенский стон. Все из-за потери стратегически важного села Урожайное в Донецкой области и угрозы окружения российских сил в селе Роботино в Запорожской области.

Мало того, что ВСУ прорвали первую и самую сложную линию российской обороны, но они теперь наращивают темп наступления в направлении Токмака, до него от Урожайного примерно 15 км, но уже стоит вопрос о прорыве второй, менее насыщенной линии российской обороны.

Отметим открытие ВСУ нового фронта наступления на левом берегу Днепра. Высадка там украинских сил и создание двух серьезных плацдармов оказалась неожиданной для российского командования.

Оно было почему-то твердо уверено, что Днепр даже после осушения Каховского водохранилища является непреодолимой преградой, и ВСУ не будут пытаться десантироваться на левом берегу. От такой уверенности наиболее боеспособные подразделения были выведены под Запорожье. Их заменили плохо подготовленные мобилизованные.

Вышло все иначе. Сначала украинские силы высадились напротив села Антоновка, а потом возле села Казачьи Лагери. Все попытки сбросить плацдармы в воду оказались безуспешными. Теперь российское командование вместо Запорожской и Донецкой областей стратегические резервы срочно направляет в Херсонскую область. Так ВСУ добивается растягивания сил противника.

Конечно, между событиями на валютной бирже в Москве и освобождением ВСУ ряда важных населенных пунктов нет прямой связи, но их воздействие друг на друга имеется.

Первой и самой важной причиной волатильности рубля являются непомерные военные расходы и насыщение экономики эмиссионными деньгами.

Как следствие, дефицит бюджета и он продолжает свой рост. Его покрытие становится все более проблематичным, так как сальдо торгового баланса в июне стало отрицательным. В следующем месяце оно вновь положительное, но продолжает оставаться вблизи нулевой отметки.

С дружественными валютами тоже не все ровно. Китайский юань не в полной мере конвертируемая валюта и курс его жестко административно регулируется, а индийскую рупию вообще нельзя вывозить и обменивать. На счетах индийских банков скопились миллиарды местной валюты, но России от этого не холодно и не жарко. Купить в Индии по большому счету нечего.

Из России за полтора года было вывезено более $200 млрд, а еще есть внешние долги. Как утверждает на канале Spydell_finance экономист Павел Рябов, «Погашение внешних долгов Россией становится главной дестабилизирующей проблемой, провоцирующей валютный кризис и угрожающей финансовой стабильности». По его данным, до начала войны с Украиной свыше 98% всех обязательств бизнеса по внешнему долгу в иностранной валюте было в валютах недружественных стран и около 96,5% в долларах и евро. Обнуление торгового баланса в иностранной валюте провоцирует дефицит валюты. По предположению экономиста, «Можно рефинансировать внешний долг в валютах нейтральных стран (единственная возможность — Китай), но пока Китай не горит желанием выдавать России финансовый ресурс».

Российская власть в такой обстановке начинает действовать импульсивно. Центральный банк (ЦБ) поднял учетную ставку на 3,5 процентных пункта, но это не слишком помогло. Курс немного укрепился, но потом продолжилась девальвация. Теперь власть в срочном порядке хочет заставить экспортеров практически все поступления в валюте обменивать на рубли.

В какой-то мере это может укрепить рубль, но подавление симптомов не излечивает болезнь, она не просто усиливается и принимает застойные формы.

Как считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, введение валютного контроля способно разогнать инфляцию из-за того, что репатриированная и конвертированная в рубли экспортная выручка уйдет во внутренний спрос.

«Валюта является абсорбером избыточной рублевой массы: чем больше нормальной валюты, не дирхамов (валюта ОАЭ — Авт.) и не рупий, тем меньше инфляция». Отсюда следует, что обязательная продажа валютной выручки вызовет инфляционный шок.

Есть еще один эффект от девальвации рубля. Многие трудовые мигранты столкнулись с тем, что их заработная плата в долларах или евро значительно уменьшилась, а расходы на жизнь в России выросли. Это создает сложности для тех, кто посылает деньги своим семьям на родине, а также для тех, кто планирует вернуться домой с накоплениями.

По данным ЦБ, объем денежных переводов из России в страны СНГ (в основном в государства Центральной Азии — Авт.) в первом полугодии 2023 года сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты полагают, что эта тенденция может привести к уменьшению числа трудовых мигрантов в России.

По оценкам главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, некоторые мигранты уже вернулись домой, другие ищут альтернативные варианты занятости в других странах. Почти 50% опрошенных мигрантов думают о переезде из России в связи с ростом курса доллара. Альтернативой для них являются ОАЭ, другие государства Залива и даже Южная Корея.

Это может привести к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях российской экономики, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и торговле. Кроме этого, отток трудовых мигрантов опасен, так как он угрожает экономическому росту, социальной стабильности и демографической ситуации. Трудовые мигранты вносят вклад в развитие различных отраслей, увеличивают налоговые поступления и поддерживают рождаемость.

В своем Telegram-канале экономический аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) отмечает, что «ЦБ мог просто сымитировать бурную деятельность, но причину проблем он убрать не в состоянии. И раз так, то финансирование бюджетной дыры за счет девальвации остается последней возможностью хоть как-то сводить концы с концами. Подытоживая: тенденцию с курсом ЦБ переломить не смог (по крайней мере, пока), инфляция будет разгоняться и далее, зато уверенно загнал экономику в стагнацию. Впрочем, вопрос тут, конечно, не к нему. Ключевой фактор идущей на полных парах катастрофы имеет вполне читаемые имя и фамилию — СВО (так в России называют войну с Украиной — Авт.)».

И тут мы возвращаемся к связи девальвации рубля с украинским наступлением. В Москве настроены на продолжение войны в надежде на истощение Украины и Запада. Отсюда постоянные ссылки на публикации в западной прессе и высказывания некоторых политиков и чиновников невысокого ранга на необходимость начать переговоры и на какие-то территориальные уступки, на которые должна пойти Украина.

Путин спешит начать переговоры в надежде на прекращение огня. Ему как воздух они нужны, но только на основе уступок Киева. Хотя об этом прямо не говорится, но переговоры предполагают отмену санкций или их сильное смягчение. Сам он уступать, не намерен.

Украина на такое категорически не согласна. И здесь самым весомым аргументом является успех наступления ВСУ в ближайшие два месяца.

Говорят, что в России грядет мобилизация. Ориентировочно в сентябре. Если она будет, то потребует значительных финансовых затрат, а взять их можно только с помощью эмиссии и девальвации. Расплатой будет инфляция спутница и следствие того и другого.