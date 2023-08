Российский рубль совершил стремительный девальвационный прыжок. Теперь в России по-другому цитируют известную пословицу. «Не имей сто рублей, а имей один доллар». Преодоление рублем психологической планки и переход в отношении к доллару на трехзначные значения произвел в России эффект разорвавшейся бомбы.

По большому счету ничего неожиданного не произошло. О такой возможности предупреждали многие эксперты, но российские выражались более осторожно. Тем не менее, о продолжающейся уже полгода девальвации рубля не говорил только ленивый. И вот о чем говорили и предупреждали, произошло и, как всегда, неожиданно. В самом деле, кто в августе думает о зиме или осени. Холода по традиции в ноябре-январе придут неожиданно. И календарь тут не в помощь.

С возрастающей волатильностью рубля пропаганда на федеральных телеканалах попала в глухой тупик. Все время зрителей убеждали, что идет экономический рост, экспорт растет как на дрожжах, от долларов и евро отказались в пользу китайского юаня и индийской рупии. И доллар вместе с евро вот-вот загнутся и вообще никому не нужны. И вот такой пассаж.

Как говорит английская пословица, an evil chance seldom comes alone — беда редко приходит одна. Наоборот, неприятности начинают сыпаться как из рога изобилия.