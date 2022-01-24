Российский Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в понедельник, 24 января. Решение принято в рамках реализации механизма бюджетного правила «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», заявил в тот же день российский регулятор.

Решение о возобновлении покупки валюты на внутреннем рынке будет приниматься с учетом обстановки на финансовых рынках, указывается в заявлении. Регулятор также сообщил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы для финансовой стабильности.

В тот же день курс российского рубля обрушился до многомесячных минимумов. В середине дня на фоне заявлений НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу доллар США стоил 79,12 рубля, что стало максимумом с ноября 2020 года. После заявления ЦБ РФ курс рубля несколько стабилизировался. (DW)