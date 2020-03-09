Вокруг Белого дома возводят новый забор

Президент Трамп наконец-то получит более прочное заграждение, правда, не на границе с Мексикой, а у себя перед домом и на заднем дворе. Секретная служба США и Служба национальных парков объединили усилия для замены нынешнего забора вокруг Белого дома. Этому предшествовали несколько нарушений периметра, включая инцидент 2014 года, когда злоумышленник перелез через заграждение и проник в резиденцию президента до того, как его остановили, сообщает Голос Америки.

Первая часть нового забора уже установлена. Его высота составляет примерно четыре метра, т..е. новое заграждение почти в два раза выше старого. Столбы толще и прочнее. Кроме того, при постройке используются технологии, препятствующие перелезанию и вторжению.

«Новый забор будет почти в два раза выше и иметь защиту от взрыва и тарана, поэтому все его элементы должны быть усилены», – поясняет представитель Комиссии США по изящным искусствам Томас Любке.

Ожидается, что строительство забора завершится в 2021 году. После этого фокус внимания, возможно, сместится на дизайн остальной части комплекса Белого дома, где нужно будет принимать во внимание как вопросы безопасности, так и эстетические аспекты.