«Война в Карабахе уже выходит за рамки вопросов региональной безопасности»

Наконец-то, про Карабах заговорили первые лица США. В частности, потенциальный президент США Джо Байден указывает на пассивность администрации Дональда Трампа с начала эскалации и невмешательство в конфликт.

«С начала боевых операций 27 сентября ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни разу не позвонили лидерам Азербайджана и Армении. Вместо того, чтобы уступить дипломатию Москве, Вашингтон должен вместе с европейскими партнерами работать, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — считает Байден.

Скорее всего, это элемент предвыборной борьбы. Но вообще, есть мнение, что на нынешнем этапе никто не в состоянии остановить боевые действия вокруг Нагорного Карабаха — только США в силах сделать это. Но в их ли это интересах? Победит Трамп или Байден — кому из них выгоднее сейчас или после выборов предстать перед своим избирателем в образе победного миротворца в далеком конфликте?

О том, как им видится эта ситуация, рассказали # известные эксперты.

Вахтанг Маисая, доктор военных и политических наук (Тбилиси):

— Я должен сказать, что Трамп ведет внешнюю политику неоизоляционизма. Кстати, в 2018 году под его редакцией вышла новая версия Стратегии национальной безопасности США, и там не было ни слова о Кавказе. Хотя предыдущие президенты Обама, Буш-младший и Клинтон всегда подчеркивали важность Кавказско-Каспийского региона для реализации национальных интересов США. А вот Трамп этот пассаж оттуда убрал и вместо Кавказа включил в Стратегию Центральную Азию.

Сейчас Трампу не до Кавказа, это очевидно. Потому что ни он сам, ни Помпео, ни другие представители официального Вашингтона фактически не реагировали на те события, которые сейчас происходят в Нагорном Карабахе. Эта пассивность объясняется тремя важными факторами. Во-первых, Трамп не придает геополитического значения Кавказу. Во-вторых, США сейчас всю мощь сосредоточили на преодолении внутриполитической дестабилизации. В-третьих, сейчас там идет очень жесткая предвыборная кампания.

Так что, я думаю, что Джозеф Байден просто, как говорится, подхватил эту тему – дело в том, что у демократов более обширный подход к внешней национальной политике. Я думаю, демократы, в случае прихода к власти, будут более внимательно прислушиваться к происходящему на Кавказе.

Байден и Трамп представляют разные лоббистские группы транснациональных корпораций, особенно газовых и нефтяных, у которых разные интересы в отношении нефтяных и газовых месторождений на Каспии. Это тоже, скорее всего, имеет значение. Байден пользуется поддержкой так называемой техасской группировки, а Трамп близок к Денверской семерке. Байден всегда интересуется газовой отраслью, а в Кавказско-Каспийском регионе газовые месторождения превалируют над нефтяными.

Так что, этот фактор тоже играет важную роль. И это объясняет то, что Байден затрагивает тему войны в Нагорном Карабахе, а Трамп пока что фактически молчит на эту тему.

Я думаю, после избрания новому президенту США (и не имеет значения, кто это будет – Байден или Трамп) все равно придется заняться кавказскими делами, и особенно войной в Карабахе, потому что она уже выходит за рамки вопросов региональной безопасности и переходит на трансрегиональный и, даже, на глобальный уровень. Так что, в этом контексте корреляция с Ближним Востоком здесь, к сожалению, более чем уместна. Может возникнуть новая дуга нестабильности.

То есть, новому президенту Америки придется заниматься вопросами региональной политики безопасности на Кавказе. Думаю, Байдену или Трампу придется выработать более четкую внешнеполитическую линию, нацеленную на разрешение этого конфликта.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Конфликт в Нагорном Карабахе привлекает все больше внимания, и это логично — его интенсивность и застарелый характер являются маркерами для ведущих мировых игроков. Я бы не абсолютизировал заявления Джо Байдена, поскольку его задача — продемонстрировать позицию, противоположную действиям Дональда Трампа. Республиканцы это понимают, поэтому призывы Майка Помпео к прекращению конфликта звучат все активнее.

Пока я вижу, что договоренности о прекращении огня, достигнутые в Москве на минувшей неделе, не работают, Азербайджану и Армении нужен другой, более авторитетный посредник, но США смогут стать им не ранее начала следующего года.