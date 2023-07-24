Ракетный удар российского режима, разрушивший главную святыню и духовное сердце города Одессы — Спасо-Преображенский кафедральный собор, ничем иным, как актом вандализма и кощунственным террористическим актом назвать нельзя. Как нельзя считать верующими православными христианами и тех, кто отдал приказ о нанесении ночного удара, и тех, кто привел приказ в исполнение. Не может человек с Богом в сердце уничтожать многовековые святыни, дома божьи, какую бы религию они не представляли.

Но, к сожалению, лелеющие мечту восстановить тоталитарный режим воинствующие безбожники, не чураются, как и их предшественники – большевики, на пути к своей вожделенной цели даже уничтожения божьего дома. Их религией стал агрессивный фашизм, развязанная ими грязная и жестокая война против Украины, ее народа, государственности стала войной и против духовности, морали, нравственности и даже против Бога. Сегодня ночью российские захватчики расстреляли Бога, и прежде всего в своей душе, в своем сердце.

Сильно пострадавший в результате ракетного удара главный православный храм Одессы — кафедральный Свято-Преображенский собор Украинской православной церкви, конечно же, будет отстроен, отреставрирован, и снова станет местом паломничества верующих. Но от этого пятна позора русскому православию никогда не отмыться.

Удар по собору стал кульминацией очередного варварства русской орды, которая всю неделю беспощадно уничтожала самое святое – Хлеб, зерновые, предназначенные в том числе для голодающих народов Африки. Вожди которых, кстати, сегодня остались единственными, кто пока еще вынужденно терпят российского лидера.

«Неоправданным злом» назвал ракетные удары против мирных городов, против жилых домов, собора президент Украины Владимир Зеленский.

А что же российское минобороны? Да как и всегда — заявило, что не наносило удар по храму в Одессе. Оказывается, они нанесли удары «высокоточным оружием по объектам, на которых готовились теракты против России, а также по местам скопления иностранных наемников. То есть, четверо раненных детей в числе 22-х гражданских лиц, проживающие в близлежащих домах, были иностранными наемниками. Беспредельный цинизм.

С таким же варварством на протяжении тридцати лет уничтожались и кощунственному оскорблению подвергались мусульманские святыни на оккупированных территориях Азербайджана. Они использовались армянскими оккупантами в качестве хлева, сарая, амбара. Так, агдамская Джума-мечеть, построенная в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги, была разрушена и разграблена, впоследствии использовалась как стойло для свиней. По официальным данным, на оккупированных территориях 403 историко-религиозных памятника, из которых 67- мечети, 144 — храмы, 192-святилища. 63 из 67 мусульманских мечетей (13 в Шуше, 5 в Агдаме, 16 в Физули, 12 в Зангилане, 5 в Джебраиле, 8 в Губадлы и еще 8 в Лачине) были полностью разрушены, четыре мечети разрушены частично.

Таким же образом нацисты уничтожали православные храмы, но не меньшим репрессиям и разрушениям подвергались они со стороны большевистской власти. И вот теперь правопреемники большевистской России, с вожделением мечтающие об СССР-2, устроили атаку на Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложенный в 1794-м, освящённый в 1808-м году. Предшественники нынешнего российского режима уже раз его уничтожали — в 1936 году. Но в 2000-х годах храм полностью восстановили, кстати, освящал его в 2010 году благословивший вторжение в Украину патриарх Кирилл. Видимо, Господь не принял его освящение.

История повторяется, Спасо-Преображенский Кафедральный собор вновь разрушен. Но теперь его после восстановления будет освящать уже, слава Богу, не Московский патриарх, а Украинский.

Кстати, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила готовность помочь в восстановлении разрушенного Спасо-Преображенского собора.