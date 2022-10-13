В России заключенным, воевавшим в составе ЧВК «Вагнера» против Украины, выдали справки о помиловании. До попадания на фронт мужчины сидели в российских тюрьмах по тяжким статьям. В ходе боевых действий боевики потеряли конечности. Соответствующим видео поделилось издание РИА ФАН, которое российские СМИ связывают с организатором ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным.

В ролике можно увидеть, как неизвестный человек вручает заключенным бумаги, медали, и говорит троим людям, что они получают справку о помиловании, а еще одному — справку об освобождении.

В свою очередь правозащитница Ольга Романова назвала выданные заключенным справки о помиловании «филькиной грамотой», так как, согласно российскому законодательству, решение о помиловании может выносить только президент РФ.

«Причем процедура эта сложная и начинается с комиссий по помилованию региональных общественных палат… Региональные общественные палаты ничего не рассматривали, никаких прошений о помиловании», — заявила эксперт. (focus.ua)