Воевать не хотят, но стреляют

В России в нескольких городах прошел марш Бориса Немцова. В Санкт-Петербурге в мероприятии участвовало около 3-4 тыс. человек, в Москве — 15-20 тыс. по разным оценкам.

Борис Немцов был бескомпромиссным критиком режима Путина, особенно аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. И не случайно в Москве участники марша шли с российскими и украинскими флагами.

Как писала участвовавшая в шествии Виктория Ивлева, «А потом до конца марша мы шли в колонне вот с этим желто-голубым баннером (цвета украинского флага — авт.) с портретами и именами сидящих в России украинских политзаключенных и в какой-то момент все вместе опустились на колени со словами ПРОСТИ НАС, УКРАИНА…».

На баннере были написаны слова из песни украинского композитора, певца и политика Святослава Вакарчука. «Сколько еще заберет она, твоих детей — не твоя война». И слова выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко «Боритесь, поборите».

На марш Немцова пришла далеко не вся Россия, но та, что пришла дает надежду на перемены. И лозунг «За нашу и вашу свободу!» остается злободневным на всем пространстве бывшего СНГ.

Мы не случайно начали говорить о событиях в России, так они имеют непосредственное отношение не только к маршам в российских городах, но и к тому, что происходит между Москвой и Анкарой. И не только, как происходящее сейчас в Сирии отражается не только на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, но также в Европе и регионе Персидского залива и далее до Индостанского субконтинента.

Мы не будем анализировать военную составляющую столкновений турецкой армии с сирийской асадовской и стоящими за ней иранскими, проиранскими и российскими войсками. Обратимся к политической и дипломатической.

Несмотря на серьезные людские потери как в российской, так и в турецкой столицах проявляют прямо-таки сказать немыслимую выдержку. Весь гнев официальной Анкары направлен против Асада и его воинства. Кремль просят его урезонить и обещают принять очень серьезные меры.

В то же время и в России, и в Турции пока предпочитают не ввязываться в прямое военное столкновение, грозящее непредсказуемыми последствиями. Однако никто не поручится, что ситуация не выйдет из-под контроля и вооруженный конфликт все-таки разразится. По крайней мере, Москва предпринимает меры демонстрационного характера. Как сообщает Daily Sabah, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с ракетными комплексами «Калибр-НК» прошли через пролив Босфор в Средиземное море.

Понятно, что Турция не хочет связываться с Россией, так как вести полномасштабную и даже ограниченную войну с таким сильным противником очень накладно со всех точек зрения. Большие людские, материальные и финансовые потери не будут популярными в турецком обществе и не увеличат авторитет Эрдогана.

Уже очевидно, что союзники по НАТО не склонны поддерживать Турцию. По крайней мере, весьма сомнительно, чтобы была приведена в действие статья 5 Вашингтонского договора. Во-первых, на Турцию формально никто не нападал и, во-вторых, НАТО отвечает за оборону в Европе и Северной Америке. Сирия в зону ответственности Альянса никак не попадает. В Москве это понимают, но все же нервничают, так как мнение в блоке может измениться.

В дипломатическом смысле реальных союзников, которые могут ей оказать эффективную военную помощь, у Турции нет. Конечно, Баку и Киев уже выразили свою поддержку Анкаре, но на этом их возможности исчерпаны. У каждой из этих стран свои большие проблемы с Россией и этим многое определяется.

В то же время Турция оказывается в некотором кольце между Россией, Ираном и Сирией. К тому же с арабскими странами, такими как монархии Персидского залива, кроме Катара, Египтом и т.д. Эрдоган успел изрядно испортить отношения. Реально мог бы помочь Израиль, но и здесь большие проблемы.

Добавим к этому не слишком хорошее и это мягко сказано, состояние турецкой экономики. Отсюда следует, что не в интересах Турции ввязываться в серьезный военный конфликт с Россией.

Для Азербайджана сложности между Москвой и Анкарой тоже не сулят ничего хорошего. Не случайно Эрдоган посетил Баку. Официально — для участия в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня Турция-Азербайджан. Несомненно, обсуждались вопросы двухстороннего взаимодействия и возможное посредничество Баку в урегулировании возникшей напряженности между Россией и Турцией.

Азербайджан оказывается между двумя, мягко говоря, недружественными государствами — Россией и Ираном и с врагом — Арменией. Ослабление по объективным причинам поддержки Турции в таких условиях крайне опасно.

У Москвы проблем не меньше, хотя они несколько иного рода. Отметим одно редко упоминаемое обстоятельство. Когда турецкий истребитель сбил российский самолет, то последовал разрыв экономических связей между Турцией и Россией. Тогда московские пропагандисты захлебывались от восторга, что турецкие помидоры от потери российского рынка портятся и производители несут большие коммерческие потери.

При этом практически никто не писал о потерях российской экономики. Например, что автомобильный завод «Камаз» был вынужден практически свернуть производство, так как прекратились поставки карданных валов из Турции. То же самое произошло с легкой промышленностью, которая получала сырье и фурнитуру с южного берега Черного моря. Таких примеров можно привести довольно много. Угрозы снова ввести в случае обострения эмбарго на турецкие товары сейчас для Путина очень не ко времени в связи не только с начавшимся транзитом или продлением власти Путина, но и общим ухудшением мировой конъюнктуры на рынке энергоресурсов.

При всей важности экономических и финансовых проблем возможного конфликта и разрыва с Турцией для Путина и его окружения гораздо важнее вопросы геополитические.

Россия уже растянута на три конфликта. В Украине, Сирии и Ливии. Формально российской армии на Донбассе нет, но на самом деле она там есть, и этот конфликт забирает значительные военные, экономические и финансовые ресурсы. Добавим к этому, содержание аннексированного Крыма и нагрузка на российский бюджет получается довольно значительная.

С Сирией ситуация не лучше. Первая и очень серьезная проблема — логистика. Турция уже закрыла свое воздушное пространство для российских военных самолетов. В московской прессе известного направления уже слышны рыдания, что теперь придется летать через Иран и Ирак, а это существенное увеличение расходов на горючее и износ самолетов. Да и летных экипажей понадобится больше. Все это деньги и еще раз деньги, а с ними ожидаются проблемы.

Если же в случае обострения будут закрыты проливы Босфор и Дарданеллы, то российская группировка в Сирии зависает в прямом смысле слова. Ее снабжение, как и асадовского воинства станет очень проблематичным. Кстати, с Ливией еще сложнее по тем же причинам.

Участие и разрастание отмеченных конфликтов серьезно ограничивает активность России в Европе, а это направление для Москвы самое важное. Удары по «Газпрому» имеют не столько коммерческий и финансовый характер, сколько политический, даже геополитический. Оказывается, что принятием санкций против «Северного потока-2» Вашингтон не только сделал напрасными затраты $200 млрд. на прокладку этого газопровода и «Турецкого потока», но остановил строительство первого и девальвировал в значительной степени второй. Россия продемонстрировала свою уязвимость, и это будет иметь далеко идущие политические последствия.

Именно поэтому для путинской геополитики важно сейчас полностью сконцентрироваться на Европе, в первую очередь, на Украине, Молдове и государствах Балтии, в дальнейшем на Польше и балканских странах.

Первое. Срочно необходимо взять реванш за неудачи «Газпрома» и фактического нивелирования статуса мировой энергетической сверхдержавы.

Второе. Окно возможностей в приемлемом для Москвы виде решить конфликт с Украиной закроется в конце текущего года. Если Украина выстоит под российским давлением, а за ней и Беларусь, то о восстановлении великой России в представлении Путина можно будет забыть на долгие годы, если не навсегда.

Да и внутриполитическая ситуация в России весьма далека от желаемой Путиным и его окружением. Марш Немцова показал, что протестные настроения имеют тенденцию к углублению и усилению. Внутренняя политика переплетается с внешней, и пока еще есть пространство для маневра, но оно постоянно уменьшается.

В этих условиях начинать войну с Турцией противопоказано. Тем не менее, есть еще российские военные и чекисты. Они не склонны идти на компромиссы и требуют жестких мер в отношении врагов. С ними Путин тоже должен считаться.

В ноябре 1914 года действующий высокопоставленный немецкий дипломат и такого же ранга, но в отставке беседовали об идущей мировой войне. Отставник спросил, как так получилось, что мир оказался в пучине мировой трагедии. Действующий вздохнул и ответил: «Если бы знать».

Еще 31 июля 1914 года в европейских столицах были уверены, что войны не будет, ведь никто по большому счету воевать не хотел. И, тем не менее, начали стрелять.