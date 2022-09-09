Война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, входит в критическую фазу, ВСУ смогли остановить наступление оккупантов на Донбассе, а также нанести ответный удар и отвоевать захваченную территорию.

Об этом 9 сентября в Брюсселе (Бельгия) на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Альянса.

«Буквально в последние дни мы наблюдаем дальнейший прогресс как на юге в Херсоне, так и на востоке в Харьковской области. Это показывает храбрость, навыки и решимость украинских сил. И это показывает, что наша поддержка каждый день меняет ситуацию на поле боя», – сказал Столтенберг.

По его словам, цена, которую платят на Западе за войну России против Украины измеряется деньгами, а цена, которую платят украинцы – жизнями.

«Все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы увидят, что их агрессия вознаграждается. Если Россия перестанет воевать – будет мир. Если Украина перестанет воевать – она перестанет существовать как независимое государство, – отметил Столтенберг. – Так что мы должны придерживаться курса, ради Украины и ради нас самих». (gordonua.com)