Российская армия находится в таком плачевном состоянии, что не позднее октября этого года она потерпит поражение в Украине. Такое мнение в интервью второму каналу телевидения ФРГ во вторник, 4 апреля, высказал военный и экономический эксперт Маркус Койп, преподающий в Военной академии при Высшей технической школе Цюриха.

По его оценкам, Россия уже потеряла в ходе боев в Украине порядка 10 тысяч единиц тяжелой военной техники и танков. С таким масштабом потерь Россия долго не протянет. «Это, собственно, лишь вопрос времени, когда у них (российской армии) иссякнут резервы», — заявил Койп.

Комментируя итоги российской зимней военной кампании, эксперт назвал их «катастрофическими». СМИ, по его словам, обращают внимание только на ситуацию вокруг Бахмута, но наступать Россия пыталась и еще по четырем направлениям — Кременная, Авдеевка, Маринка, Угледар. «К военной логике это не имеет ни малейшего отношения, — считает Маркус Койп. — Это просто массивная трата резервов — как материальных, так и людских — во имя минимального прогресса». (DW)