Украинское правительство одобрило законопроект об увеличении расходов бюджета страны на 537 млрд гривен (14,68 млрд долларов).

Как сообщает УНИАН, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

«Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что свыше 518 млрд гривен (14,02 млрд долларов) будут направлены на расходы в секторах безопасности и обороны. Оставшуюся сумму направят на увеличение резервного фонда Украины.