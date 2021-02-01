Военные заверили, что в Мьянме проведут свободные и честные выборы

После окончания действия режима ЧП, который введен в Мьянме в соответствии с конституцией на год, власть перейдет к демократически избранному гражданскому правительству, заявил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн.

Заявление генерала опубликовано на сайте принадлежащего военным новостного холдинга «Мьявади». Заявление было зачитано Мин Аунг Хлайном на заседании Национального совета по обороне и безопасности Мьянмы, которое состоялось под председательством временно исполняющего обязанности президента страны Мьинт Све.

«Вооруженные силы будут в период действия режима чрезвычайного положения осуществлять свою деятельность и властные полномочия, переданные им временно исполняющим обязанности президента страны, в полном соответствии с положениями конституции Союза Мьянма 2008 года ради процветания истинной многопартийной демократической системы», — заявил генерал.