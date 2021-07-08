Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения «Талибан», говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои.